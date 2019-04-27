قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الدائرة المستديرة التي تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مبادرة "الحزام والطريق" التي انعقدت في العاصمة الصينية "بكين" كانت مجموعة منتقاة من رؤساء الدول، وحضرها السيسي بجانب الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الإيطالي وكذلك رئيس روسيا الاتحادية بوتين.

وأضاف "راضي"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أن السيسي استهل زيارته للصين بمقابله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وكان لقاء الأشقاء واصفًا إياه بـ"اللقاء الودي"، حيث إن الإمارات لها تاريخ طويل من دعم مصر في كل الظروف منذ عهد الشيخ زايد عليه رحمه الله.

وأشار إلى أن الشيخ زايد كان لديه مواقف مشرفة تجاه مصر وتجاه الدول العربية والإسلامية، ولا يمكن نسيان مقولته الشهيرة أثناء حرب أكتوبر "البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي"، موضحًا أن لقاء السيسي بمحمد بن راشد تناول فيه تبادل وجهات نظر بشأن القضايا في المنطقة وفي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن دبي لها تجربة ناجحة جدا في قصة المجتمعات العمرانية والإسكان، ومصر تعمل على إنشاء 14 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة، فتبادلوا اللقاء حول هذا الأمر.

وكان الرئيس السيسي أكد حرصه على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، في العاصمة الصينية بكين آخذا في الاعتبار ما تمثله المبادرة من أهمية، إذ تهدف لتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرخاء.

وتمثل مصر بموقعها الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي بها، نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة، وتتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة "الحزام والطريق" لربط التجارة العالمية، فالمنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا.

وتعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري "الصينية – المصرية" المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.