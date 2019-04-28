خبير اقتصادي: "الحزام والطريق" أكبر مشروع تنموي في تاريخ البشرية

قال الدكتور ياسر جاد الله، مدير مركز الدراسات الصينية بجامعة حلوان، إن موقع مصر الجغرافي يعطيها فرصة العمر للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، معتبرًا إياه أكبر مشروع تنموي في تاريخ البشرية.

وأضاف جاد الله، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن أكثر من 60 دولة ستستفيد من هذه المبادرة، مشيدًا بتعامل الدولة الصينية التي لم تفرضه بالهيمنة العسكرية.

وتابع أن محور قناة السويس سيصبح مركزًا لوجستيًا أساسيًا لنقل البضائع الصينية إلى مختلف دول قارة أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر ستستفيد من هذه المشروعات في تطوير بنيتها التحتية والحصول على تمويل كبير وتأسيس المزيد من المشروعات الكبرى التي توفر الكثير من فرص العمل.

وأطلق الرئيس الصيني مبادرة "الحزام والطريق"، عام 2013، بهدف إحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، من أجل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات آسيا بأوروبا وأفريقيا.

وتهدف مبادرة "الحزام والطريق" أيضا إلى تحقيق التعاون والكسب المشترك في مجالات التنمية بين الدول المشاركة من خلال الشراكات الاقتصادية والتجارية ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى التفاعل والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وأكد الرئيس السيسي حرصه على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، آخذا في الاعتبار ما تمثله المبادرة من أهمية، إذ تهدف لتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرخاء.

وتمثل مصر بموقعها الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي بها، نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة، وتتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة "الحزام والطريق" لربط التجارة العالمية، فالمنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا.

وتعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري "الصينية – المصرية" المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.