أرسل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونصت البرقية على "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني أن أهنئ قداستكم بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات، وأود أن أعرب لكم عن إعتزازى وإعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

كما أننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسؤوليات التى يحملون أمانتها، لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب".

كما أرسل محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بنفس المناسبة.

وهنأ الفريق أول محمد زكي، والفريق محمد فريد، القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط، بمناسبـة عيد القيامة المجيد.