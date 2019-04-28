بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد، بحسب الاعتقاد المسيحي، صباح اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واستهل البابا استقبالاته للمهنئين، بلقاء الأساقفة والكهنة ومجالس الكنائس، قبل أن يلتقي المسؤولين والوزراء من كبار رجالات الدولة، وسط حراسة أمنية مشددة على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ووزع البابا الحلوى على الأقباط ومهنئيه بعيد القيامة المجيد.

ويحتفل الأقباط، اليوم، بعيد القيامة، بحسب تقويم الكنائس الشرقية، بعد أن اقيمت قداسات العيد، مساء أمس، في مختلف الكنائس المصرية، والتي حضرها مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.