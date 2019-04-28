أخبار ماتفوتكش| السيسي يغادر بكين عائدا للقاهرة.. وحادث المعبد اليهودي

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يغادر بكين عائدا للقاهرة بعد مشاركته بمنتدى "الحزام والطريق"

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، العاصمة الصينية بكين عائدا إلى القاهرة، عقب زيارة ناجحة استمرت 4 أيام، شارك خلالها في قمة منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولى"، وأجرى مباحثات مهمة مع عدد من الزعماء المشاركين فى المنتدى.

إقالة ومحاكمة جنائية.. مصير مستشار "غرفة البحرين" بعد اتهامه بسب الشيعة

نشرت وكالة الأنباء البحرينية، بيان النائب العام بالمملكة حول واقعة المشاجرة بين مستشار قانوني مصري ومواطنين بحرينيين، حيث وجهت إليه النيابة اتهامات السب والقذف والتحريض على بغض طائفة وإزدراءها، موضحة أنه تم إلقاء القبض عليه تمهيدا لمحاكمته جنائيا.

قتيل و3 جرحى جراء إطلاق نار في كنيس بكاليفورنيا

قُتل شخص وأصيب 3 آخرون، السبت، بعد أن فتح رجل النار على كنيس في باواي بشمال سان دييجو (جنوب كاليفورنيا)، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

بالتسريبات والأدلة.. مخابرات دولية تدعم "الإخوان" بالخارج لإسقاط مصر

كشف الإعلامي عمرو أديب، الحقيقة الكاملة وراء الحملة الإخوانية "اطمن إنت مش لوحدك"، ومصدر خروج دعوات جماعة الإخوان الإرهابية من أجل خلق الفوضى في مصر، والجهات التي تقف وراءها وتمولها، وذلك خلال تقرير عرضه في برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

"الصحة" تستعين بممرضات إنجليزيات في مستشفيات "التأمين الشامل"

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم "الصحة"، إنّ الوزارة ستستعين برئيسة تمريض إنجليزية في مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد لدى انطلاق المنظومة، لوضع نظام تشغيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتدريب الأطقم التمريضية لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم.

بعد استخدامه في الانتحار.. نواب يطالبون ببديل آمن لـ"حبوب الغلة"

طالب أعضاء بلجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة عقد اجتماع عاجل باللجان المعنية بالبرلمان، لفتح ملف "أقراص الغلة" المعنية بالحفاظ على محصول القمح من التسوس، والتي يستخدمها صغار السن في الانتحار، وذلك على إثر انتحار 3 فتيات من اسرة واحدة بمحافظة البحيرة أمس بعد تناول هذه الحبوب.

خبرة 100 عام.. "صناع الفسيخ" بكفر الشيخ: "بنصدره لدول الخليج"

على مدار أكثر من 100 عام اكتسبت محافظة كفر الشيخ، شهرة واسعة في "تصنيع وتصدير الفسيخ" بكافة أنواعه وأحجامه، فالمحافظة التي تشتهر بأنها بلد السمك، أصبحت واحدة من قلاع صناعة الأسماك المملحة، يقصدها الفنانون والمشاهير وأبناء الخليج العربي وبعضًا من الدول الأوروبية، فمع قرابة المناسبات التي يكون "الفسيخ" فيها وجبة أساسية كشم النسيم وعيد الفطر عند أبناء المحافظة.

"الأرصاد": طقس الأحد شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، الأحد، حيث يسود معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.

شريف مدكور: "بحمد ربنا إني شايف حب الناس ليا دلوقتي"

قال الإعلامي شريف مدكور إنه دائما ما يصاب بالذهول عند وفاة أحد الشخصيات العامة أو الفنية عندما يرى حب الناس لهم، وأضاف مدكور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc": "كنت أما حد يموت وأشوف الناس منزلة صوره وأقول يا ريته كان شايف حب الناس ليه، وبحمد ربنا إني شايف حب الناس ليا دلوقتي".

الزمالك بـ30 ألف مشجع أمام النجم بالكونفيدرالية

يدخل فى التاسعة من مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مواجهة صعبة ومن العيار الثقيل عندما يستضيف فريق النجم الساحلي التونسى فى ذهاب دور نصف النهائى لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.