نفى زكريا مبارك، شقيق الشاب الفلسطيني زكي مبارك، الذي لقى مصرعه أثناء اعتقاله بأحد السجون التركية، ما صرحت به السلطات التركية بشأن انتحار أخيه، مؤكدًا أن السلطات التركية قتلته لإخفاء دليل براءته في قضية كان معتقلا على ذمتها.

وقال: "شقيقي قُتل في السجن حتى لا تظهر براءته، الأتراك قتلوه حتى لا تظهر خيبتهم".

وشن "مبارك" جام غضبه على السفير الفلسطيني لدى أنقرة، ووجه له بعض الألفاظ الخارجة، بسبب عدم عدم مطالبته بالتحقيق في الواقعة.

وتابع: "لماذا لم يتحرك السفير لإنقاذ شقيقي، والله لو كان يهوديا لسافر إلى تركيا، وسأنشر كل الوثائق الخاصة بالقضية، وأخشى أن يضغطوا على سامر ويجبروه على الاعتراف بانتحار شقيقي، وإلا قتلوه مثلما فعلوا مع أخي".