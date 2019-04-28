حالة الطقس اليوم الأحد 28- 4- 2019 في مصر والدول العربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حارًا على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد والذي سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف الهيئة في بيانها، المنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كما ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق شمال وجنوب البلاد برياح أغلبها جنوبية غربية معتدله تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة في المحافظات المصرية

القاهرة 18 34

طنطا 15 33

الإسكندرية 15 31

مرسي مطروح 14 26

بورسعيد 16 23

دمياط 16 24

الشرقية 15 35

العريش 13 26

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 22 33

مرسي علم 23 32

الفيوم 17 34

درجات الحرارة في العواصم العربية

مكة 27 38

المدينة 22 36

أبوظبي 24 33

الدوحة 23 30

الكويت 17 26

بيروت 17 23

القدس 14 24

غزة 18 28

بغدا 16 31