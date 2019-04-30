أخبار ماتفوتكش| ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر.. وظهور "البغدادي"

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

"النقد الدولي": ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر وانتعاش قطاع السياحة

أكد صندوق النقد الدولي، استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر، وانتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، وتوقع الصندوق في العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان، الذي أطلق أمس الاثنين، من مدينة دبي الإماراتية، أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.

أول ظهور لـ أبوبكر البغدادي منذ 5 سنوات

ظهر زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، أمس الإثنين، للمرة الثانية منذ خمس سنوات في فيديو نشرته وكالة تابعة لـ"داعش" عبر قنواته على تطبيق "تليغرام"، وبلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، ظهر البغدادي للمرة الثانية منذ عام 2014 في فيديو حمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، وقال إن التنظيم نفذ 92 عملية في 8 بلدان انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا.

إجلاء 10 آلاف شخص جراء فيضانات في كندا

أجلي ما يزيد على عشرة آلاف شخص من شرق كندا في الأيام الأخيرة، بسبب فيضانات فاق مستواها أرقامًا قياسية سجلت في 2017، بحسب ما أعلنت السلطات الاثنين، موضحةً أن تراجع منسوب المياه سيكون "بطيئا جدا".

شقيق ضحية السجون التركية: أخي انخدع بحديث أردوغان عن الديموقراطية

قال زكريا مبارك، شقيق الشاب الفلسطيني زكي مبارك ضحية التعذيب في السجون التركية، إن شقيقه أستاذ في العلوم السياسية بدرجة امتياز، وخريج الكلية الحربية اليمنية، وكان ضابطًا في المخابرات الفلسطينية، وبعدها تقاعد.

أبرز 5 أرقام في مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة.. تعرف عليها

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020 التي ستبدأ تطبيقها في الأول من يوليو المقبل عن استهداف الحكومة لإيرادات قدرتها بـ1.134 تريليون جنيه بنسبة 18.4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل مصروفات قدرتها بـ1.574 تريليون جنيه بنسبة 25% من إجمالي الناتج المحلي وقدرت العجز الكلي لمشروع الموازنة الجديدة بـ445.1 مليار جنيه..

"الأمن يبحث عن الجناة".. القصة الكاملة لاحتجاز مسن وتعدي شباب عليه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو قصير يظهر فيه اعتداء عدد من الشباب على رجل مسن في مكان يبدو أنه ورشة لصناعة الأحذية بمكان ما بمدينة بنها، بحسب الشاب الذي شارك الفيديو لأول مرة، ويُظهر الفيديو، احتجاز رجل مسن وعندما حاول الخروج من الورشة منعه أحد الشباب وصفعه على وجهه ودفعه في صدره، فيما هدده آخر بسلاح أبيض كان في حوزته، وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بواقعة اعتداء عدد من الشباب على مسن في إحدى ورش الأحذية، وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه جارٍ فحص الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ويظهر فيه اعتداء عدد من الشباب على المسن، لتحديد هوية ومكان المتهمين لضبطهم.

أسرة فتيات البحيرة: البنات لم ينتحرن.. والسوشيال ميديا قادت الإعلام إلى نشر الشائعات

عقب 6 أيام من مصيبتهم التى كانت موضوعاً لكل الوسائل الإعلامية، فجر رب أسرة الفتيات الثلاث اللاتى لقين مصرعهن إثر تناول مادة سامة فى البحيرة، مفاجأة من العيار الثقيل رداً على ما تواتر من أنباء عن انتحارهن، وإلقاء الأم بنفسها من أعلى المنزل ومصرعها عقب وفاتهن، بتأكيده أنهم لا يعرفون شيئاً عن الحبة الفسفورية لحفظ الغلال، ولا يقومون بتخزين القمح داخل منزلهم، حيث إنهم يسكنون فى الحضر، ولا توجد لديهم أى فكرة عن طرق حفظ الغلال وتخزينها، وأن بناته الثلاث توفين نتيجة الإهمال والتقاعس بمستشفى كفر الدوار العام، مستنكراً عدم وجود مركز متخصص للسموم بالمستشفى الذى يقدم الخدمة لأكثر من مليونى نسمة.

200 جنيه للدرجة الثالثة في مباريات مصر.. أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا

أكد عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر في اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 انتهاء اللجنة من العمل على تحديد أسعار تذاكر مباريات البطولة، وكشفت اللجنة المنظمة عن أن الأسعار المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات الأفريقية المختلفة، بخلاف مباريات المنتخب المصري.

30-4-2019 أبرزها توتنهام وأياكس.. تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء

ُتقام اليوم، الاثنين، 30 إبريل 2019، العديد من المواجهات في مختلف البطولات، وهي على النحو التالي: دوري أبطال أوروبا، توتنهام هوتسبير - إنجلترا * أياكس أمستردام - هولندا 21:00، الدوري المصري، النجوم * الاتحاد السكندري 17:30 الإسماعيلي * حرس الحدود 17:30 سموحة * الجونة 17:30 مصر المقاصة * بيراميدز 20:00.

3 ملايين مشاهدة لإعلان "كازبلانكا" بعد ساعات من طرحه

تجاوز عدد مشاهدي الإعلان الدعائي لفيلم "كازبلانكا" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة النجم أمير كرارة، حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية للجهة المنتجة بموقع "يوتيوب" والصفحة الرسمية للفيلم بموقع "فيس بوك"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه.