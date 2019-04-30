قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان دائما ما يتحدث عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا: "مكناش بنطبل للإخوان ولا بنطبل لحد".

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إحنا بندافع عن بلدنا بس، ولم ولن نتأخر لحظة عن كشف الإخوان".

وأكد: "القضاء أدان الكيانات الإقتصادية لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنا سبق لي الحديث عنها بالتفاصيل في عام 2009".

وأوضح أن الدولة المصرية تتعرض لهجمات إرهابية من إعلام جماعة الإخوان الإرهابية لأن الرئيس السيسي لم يقبل التفاوض أو وجود مؤسسات اقتصادية لها في مصر وانحاز بشكل كامل للمصريين.

وأشار: "الإخوان معاهم شركات اسثتمارية، وحسن مالك القيادي الإخواني الإرهابي كان يقدر يوقف مصر على رجل، وكان عنده 10 آلاف شركة".