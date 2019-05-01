حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، اليوم، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربًا، وقد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 22 38

طنطا 20 37

الإسكندرية 18 30

مطروح 17 26

الزقازيق 22 39

الإسماعيلية 18 39

السويس 20 37

العريش 19 31

رفح 19 32

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 38

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 39

بني سويف 20 39

المنيا 19 40

أسيوط 20 39

سوهاج 20 39

قنا 20 40

الأقصر 21 41

أسوان 22 41

حلايب 22 30

شلاتين 21 34

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 41

المدينة 25 40

القدس 17 28

الرياض 24 36

المنامة 26 32

أبوظبي 24 33

الكويت 24 38

دمشق 12 30

بيروت 16 25

عمان 16 29