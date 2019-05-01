غادر مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ليترأس مع نظيره اللبناني سعد الحريري، اللجنة العليا المشتركة "المصرية - اللبنانية" التي تعقد يومي غداً وبعد غداً ببيروت، لاستعراض المستجدات فى العلاقات الثنائية ، وتوقيع بعض الاتفاقات بين البلدين.

يأتى ذلك خلال عقد اجتماعات "منتدى الاقتصاد العربي" الذى يتم تنظيمه فى العاصمة اللبنانية بيروت فى دورته الـ 27، ويشارك فيه وزراء الاستثمار والتجار والصناعة، والكهرباء والبترول والاتصالات والقوى العاملة.

يقام المنتدى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وستكون مصر ضيف الدورة الـ27 للمنتدى.

كما يشارك في المنتدى، الذي يطلق فيه صندوق النقد الدولي، تقريره السنوي عن اقتصاديات الدول العربية، الأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونحو 50 من رجال الأعمال المصريين .

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى 400 شخصية عربية وأجنبية من 15 دولة ممثلين للاتحادات والغرف العربية والأجنبية المشتركة، واتحاد الغرف العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية ورئيس اتحاد مصارف الكويت.

ويتضمن المنتدى عدة قضايا ومناقشات ذات الصلة بأوضاع اقتصاديات البلدان العربية، ومن أبرزها، عرض تقرير صندوق النقد الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودور المصارف وأسواق رأس المال في دعم الاستثمار والنمو، وتعزيز تنافسية البلدان العربية لاستقطاب الاستثمار، مناخ وفرص الأعمال والاستثمار في البلدان العربية.