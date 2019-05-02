وزير القوى العاملة: سنجري حوارات مع القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه سيتم فور تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لـ2000 جنيه عقد جلسات حوار مع المختصين من أصحاب الأعمال وممثلي أصحاب الأعمال، مثل اتحاد الصناعات، واتحاد المستثمرين من أجل العمل على زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف "سعفان"، خلال حواره في برنامج "مصر النهارده"، الذي يُعرض على شاشة "الأولى" الفضائية، مع الإعلامية ريهام الديب، أن هناك الكثير من المستثمرين وأصحاب الأعمال استبقوا الحدث وقاموا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعمال في شركاتهم لـ2000 جنيه.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن القطاع الخاص يُمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصري، كما أن حجم العمالة في القطاع الخاص أكبر بكثير من القطاع العام.