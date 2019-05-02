وزير القوى العاملة: سنجري حوارات مع القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين

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ميسي وصلاح وجهًا لوجه في موقعة الأسلحة المتعددة

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"زراعة 400 ألف فدان".. تفاصيل أكبر محطة بالعالم لمعالجة الصرف في مصر

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