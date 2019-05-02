تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع بمخلفات الأشجار، خلف استراحة كنيسة الكارما بالكينج، بدائرة قسم العامرية ثان، دون حدوث إصابات أو خسائر.

تلقى المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حي العامرية ثان، إخطارا من غرفة العمليات الحي، يفيد باندلاع حريق خلف استراحة كنيسة الكارما، في نطاق الحي.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية ثان وبرفقتهم إدارة الحماية المدنية ومسؤولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب حريق في بعض مخلفات الأشجار الكائنة خلف استراحة كنيسة الكارما، فيما سيطرت الحماية المدنية على الحريق.

وقال عبدالفضيل، لـ"الوطن"، إنه جرى رفع جميع المخلفات بمعدات ولوادر الحي، من خلف الاستراحة بعدما سيطرت قوات الحماية على الحريق، مؤكدا أنه لا يوجد إصابات أو خسائر باستراحة الكنيسة.