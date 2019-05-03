الشرطة النيوزيلندية: ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على المسجد لـ51 شخصا

ارتفع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، إلى 51 شخصا، بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 46 عاما متأثرا بجروحه، حسبما أعلنت الشرطة النيوزيلندية.

وأضافت الشرطة أن الرجل كان في وضع حرج بأحد مستشفيات المدينة، بسبب الاعتداء الإرهابي، موضحه أنه قد توفي مساء الخميس، وطالبت عائلته عدم الكشف عن هويته.

وكان الرجل الذي ارتقى إلى جوار ربه، قد أصيب خلال الهجوم إرهابي، في مارس الماضي، على المصلين خلال صلاة الجمعة في مسجد النور وسط المدينة، وقُتل فيه 49 مصليا، جراء الرصاص الذي أطلقه متطرف أسترالي يدعى "برينتون تارينت"، حسبما أفاد موقع "العربية، وتوفي رجل آخر بعد ذلك متأثرا بإصابته، قبل أن يرتفع إلى 51، أمس الخميس.