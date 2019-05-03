استشهد فلسطينيان اثنان، وأصيب اثنان آخران، اليوم، في استهداف إسرائيلي جوي لموقع تابع للمقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، واستهدف الطيران المروحي الإسرائيلي بصاروخين موقع "المقاومة الفلسطينية" شرق مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة اثنين.

وأفادت وزارة الصحة أن الشهيدين هما عبدالله إبراهيم محمود أبوملوح، 33 عاما من النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي، 29 عاما من المغازي، وأكد مصدر طبي في مشفى شهداء الأقصى بدير البلح وصول جثامين اثنين من الشهداء نتيجة إصابتهما بشظايا الصواريخ الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.