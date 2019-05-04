أخبار ماتفوتكش| 51 مصابا في حريق 40 محلا في الموسكي

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

اشتعال 40 محل ملابس و51 مصابا.. القصة الكاملة لـ"حريق الموسكي"

اندلع حريق هائل في أحد المحال التجارية بمنطقة الموسكي، أمس، ودفع على الفور رجال الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء، للسيطرة عليه.

مدبولي من بيروت: أمن لبنان ورخاءها من أمن مصر ورخاءها

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أمن لبنان ورخاءها، من أمن ورخاء مصر، معربا عن سعادته بتواجده في بيروت، بصحبة نخبة من الوزراء والمسئولين المصريين، وفي ضيافة الأخوة في لبنان الشقيق، لعقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية – اللبنانية.

«إسكان النواب» تناقش تعديلات قانون الإيجارات القديمة لغير السكن.. ومقار البنوك ومصالح حكومية وشركات مهددة بالإخلاء

تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، خلال الأسبوع الحالى مناقشة مشروع بتعديل قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، والمعروف إعلامياً بقانون «الإيجارات غير السكنية»، وهو المشروع الذى بموجبه تصبح آلاف العقارات التى استأجرتها الحكومة طوال السنوات الماضية مهددة بالإخلاء، وتشمل بنوكاً، ومصالح وهيئات حكومية، وشركات قطاع عام أو خاص، وجمعيات، ونقابات، بالإضافة إلى مستأجرى المحلات الخاصة.

الحكومة تبدأ محاصرة «الظلام» فى لبنان بعد 20 عاماً من الأزمة و«عون»: مصر «مركز قيادة المنطقة».. ونعول على حكمة «السيسى»

أبدى الوفد الوزارى المصرى رفيع المستوى، المشارك فى اجتماع اللجنة العليا التاسعة المشتركة بين مصر ولبنان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس ، استعداد الحكومة المصرية لحل مشكلة الكهرباء فى «بيروت»، بالتعاون مع نظيرتها اللبنانية.

تدشين ثالث غواصة مصرية حديثة طراز 1400/209 في ألمانيا

قال مسؤول في شركة "تيسن كروب" الألمانية، في كلمته خلال مراسم تدشين ثالث غواصة مصرية حديثة طراز 1400/209 في ألمانيا: "نرحب بكم اليوم في حفل إطلاق الغواصة المصرية وتدشينها للقوات البحرية المصرية، ويسعدني الحضور في هذا الحدث اليوم، وأرحب بقائد القوات البحرية المصرية، ويسعدني أن أرحب بوزير الدولة الفيدرالي للدفاع، وقادة البحرية الألمانية، واليوم يوم غير عادي، حيث يتم إطلاق الغواصة التي سيوف تدعم العلاقات بين شركتنا والقوات البحرية المصرية".

"المترو" ينفي تحصيل غرامة 500 جنيه من مشغلي القرآن خلال رمضان

نفى أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما تردد بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن والأدعية الدينية بصوت مرتفع في مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك أو غيره، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة

الأزهر يعلن برنامجه في رمضان: ملتقى فقهي وفتاوى وتراويح بالقرآن كاملًا

أعلن الأزهر الشريف برنامج الجامع الأزهر في رمضان في ضوء توجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث قامت الإدارة العامة للجامع بالتواصل مع قطاعات الأزهر، لوضع خطة متكاملة، لإحياء شهر رمضان بالجامع، في ثوب جديد مليء بالتنوع والبرامج الجديدة المتميزة، التي تستهدف الجميع.

"التموين" تقدم نصائح غذائية للتغلب على الجوع والعطش خلال رمضان

نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر موقعها الرسمي نشرة إرشادية تتضمن نصائح غذائية عدة وكيفية التغلب على الجوع والعطش، خلال صيام شهر رمضان المبارك، إذ يتزامن الشهر الكريم هذا العام مع فصل الصيف.

"العسال" يضع أبطال "إديني عقلك" في موقف محرج على الهواء

انتقد المخرج علي العسال، مخرج برنامج الكاميرا الخفية "إديني عقلك"، فريق إعداد برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "DMC"، بسبب دعوة أبطال برنامجه الكوميدي دون توجيه الدعوة له، قائلا: "عتابي على فريق الإعداد، محدش كلمني أحضر الحلقة".

إصابة مروان محسن تصدر أزمة هجومية جديدة قبل لقاء النجوم

من جديد وضعت الإصابات مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في أزمة كبيرة في مركز الهجوم بعد إصابة مروان محسن في الركبة، ويعاني مروان محسن من رشح في الركبة إلى جانب عمرو جمال الذي لم يتعافى بعد من إصابة العضلة الأمامية.