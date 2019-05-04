اشتعال 40 محل ملابس و51 مصابا.. القصة الكاملة لـ"حريق الموسكي"

اندلع حريق هائل في أحد المحال التجارية بمنطقة الموسكي، أمس، ودفع على الفور رجال الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء، للسيطرة عليه.

وترصد "الوطن" القصة الكاملة لحريق الموسكي:

مصدر أمني: 14 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الموسكي

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنه جرى الدفع بـ14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي في محافظة القاهرة.

وأضاف المصدر، أنه جارٍ السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه، منوهًا بأنه جرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.

بالفيديو لقطات من حريق الموسكي

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يتضمن لقطات من حريق "حارة اليهود" بمنطقة العتبة.

حريق الموسكي التهم 10 محلات ملابس

وقال مصدر أمني، إن الحريق الذي نشب بممر الشابوري في منطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، التهم 10 محلات لبيع الملابس الجاهزة.

السيطرة على حريق الموسكي دون خسائر بشرية

وقال مصدر أمني، إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة علي حريق اندلع في عدد من المحال التجارية بممر الشابوري بمنطقة الموسكي.

وأضاف المصدر، أن الحريق لم يسفر عن إصابات أو وفيات، موضحا بأنه يجرى عمليات التبريد حتى لا تشتعل النيران مرة أخرى.

"الصحة": إصابة 15 في "حريق الموسكي" وحالتهم مستقرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إصابة 15 مواطنا في حادث الحريق الذي اندلع بمخزن بالطابق الأراضي بعقار مكون من أربعة طوابق، بشارع اليهود، في منطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور نشوب الحريق، جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث.

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يعانون من اختناقات، حيث جرى إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة تماما ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

النيابة تشكّل لجنة لمعاينة موقع "حريق الموسكي" وتستدعي أصحاب المحال

قررت نيابة الموسكي تشكيل لجنة فنية من محافظة القاهرة، لمعاينة الحريق الذي نشبَّ في 10 محلات تجارية بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، وتحديد ملابساته وإعداد تقرير عنه.

كما قررت النيابة استدعاء أصحاب المحال، وأفراد الدفاع المدني الذين شاركوا في إخماد النيران، لسماع أقوالهم وتحديد المسؤولية عن أسباب اندلاع الحريق.

تجدد اشتعال النيران بـ"حريق الموسكي".. والحماية المدنية تحاول السيطرة

وتصاعدت ألسنة اللهب مرة أخرى بالحريق الذي اندلع بمخزن بالطابق الأرضي بعقار مكون من أربعة طوابق، بشارع اليهود، في منطقة الموسكي بمحافظة القاهرة.

وحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماده، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور نشوب الحريق، جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث.

وأضاف "مجاهد"، أن جميع المصابين يعانون من اختناقات، حيث جرى إسعاف 10 حالات بموقع الحادث وغادروا، فيما جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى أحمد ماهر، وحالة إلى مستشفى سيد جلال، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة تماما ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

مسؤول بـ"الهلال الأحمر": لا وفيات بـ"حريق الموسكي"

وقال أحمد عزت مسؤول فرق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، إن غالبية الإصابات كانت الاختناق نتيجة الحريق الهائل الذي نشب بمنطقة الموسكي، مضيفا: "ده بسبب قلة الوعي عند الناس اللي كان كل همها تدخل تلحق بضاعتها برغم اشتعال الحريق، وتم تحذيرهم أكثر من مرة".

ونفى "عزت" وجود أي حالات وفيات، وأن الإصابات تنحصر بين اختناق وكدمات متفرقة بالجسم.

الحماية المدنية تدفع بسيارات إضافية للسيطرة على حريق الموسكي

دفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء إضافية للسيطرة على الحريق الذي تجدد في حارة اليهود بمنطقة الموسكي.

مصدر أمني: 40 محل ملابس وعطور خسائر مبدئية في حريق الموسكي

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن الخسائر المبدئية لحريق ممر الشابوري بمنطقة الموسكي أسفرت عن التهام النيران لـ40 محل ملابس وأقمشة وعطور.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن النيران تجددت أكثر من ثلاثة مرات أثناء إجراء قوات الحماية المدنية لعمليات التبريد.

وأوضح المصدر أن السبب هو وجود العديد من محلات بيع العطور بالممر، وحيازة تلك المحلات على كحوليات ومواد قابلة للاشتعال.

"الصحة": 51 مصابا في "حريق الموسكي".. و6 حالات فقط بالمستشفيات

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر، وذلك بعد إصابة 51 مواطنًا في حادث حريق الموسكي.

نائب محافظ القاهرة: خسائر حريق الموسكي بالملايين.. والوضع صعب

قال اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن النيران التهمت عقار كامل مكون من 3 طوابق وأرضي في حي الموسكي، وجميعها تضم محلات ومخازن تحوي مواد لتجارة البلاستيك والمفروشات والأقمشة والعطور كلها قابلة للاشتعال.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن"، أن الخسائر المادية تقدر بالملايين بسبب حجم البضائع التي كانت موجودة بالموقع، مؤكدا أن الوضع صعب والحماية المدنية بذلت جهدا كبيرا في السيطرة على الموقف وسيتم وضع الموقع تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، مؤكدا أن هناك أكثر 20 سيارة مطافي ساعدت فى إخماد الحريق الذي اشتعل منذ الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وما زالت هناك أدخنة حتى الآن.

وأشار إلى أن حالات الإصابات كلها عبارة عن اختناقات بسبب وجود الناس فى الموقع أو محاولاتهم المساعدة في إخماد الحريق، لافتا أنه بعد استقرار الوضع تماما سيتم حصرالتلفيات وحجم الخسائر بسبب الحريق.