تأجيل محاكمة محام متهم بالتعدي على قاضي داخل محكمة بالمنيا لـ3 يونيو

أجّلت محكمة جنايات جنوب المنيا برئاسة المستشار مصباح قرني وعضوية المستشارين أيمن ممدوح وطارق زكريا، اليوم السبت، مُحاكمة "ع. ا. غ" المُحامي المُتهم بالتعدي على قاضي داخل محكمة مستأنف ملوي، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو مع استمرار حبس المُتهم.

قال مصدر قانوني، إن جلسة اليوم استمعت فيها المحكمة لأقوال باقي الشهود، وبعض طلبات الدفاع ومنها إخلاء سبيل المُتهم بضمان مالي على ذمة القضية، موضحا أن المحكمة استمعت في جلساتها الماضية لأقوال بعض الشهود.

وكانت النيابة العامة وجهت للمحامي: التعدي على قاضي أثناء تأدية وظيفته باستخدام أداة وسب وقذف عن طريق النشر، وتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله بقصد منعه من أداء وظيفته بالتعدي بالضرب.

وأكد مصدر قانوني، أن الواقعة التي شهدتها محكمة بندر ملوي جنوب محافظة المنيا، منتصف أكتوبر الماضي، لها خلفية قديمة، وتعود إلى شهر مارس من العام الماضي.

وأوضح أن "رئيس المحكمة" قال في مذكرة تقدم بها إلى النيابة العامة "لا يوجد أي خلاف سابق بيني والمحامي، ولا تربطني به أي علاقة، وأن بداية الواقعة كان خلال شهر مارس الماضي، عندما كان المحامي يترافع في قضية بناء مُخالف بدون ترخيص، وبسبب إصداري باعتباري رئيس الدائرة حكما بالغرامة على المتعدين على الأراضي الزراعية كردع للمتعدين، هاج المحامي وماج وتلفظ بعبارات مهينة للقضاء والدولة، مطالبا بانقضاء الدعوى لمُضي المدة، وبعد رفضي لطلبه، طالب بالطعن على عدم الدستورية على كل المواد الواردة في أمر الاتهام".