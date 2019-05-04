"أيوة أنا عارف بس هنكر"، جملة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدمها البعض للخروج من أي موقف محرج وُضع فيه بسبب تصريحاته المتناقدة.

الجملة هي الأقرب لحال نجوم ظهروا في برامج "المقالب" الشهيرة، ممثلين على وجوههم الرعب لـ"حبك اللعبة" والمشاركة في إقناع المتفرج بـ "صدق المقلب"، ثم "يحرقون" اللعبة حين يقرون في حوار مقروء أو مرئي بأنهم كانوا يعرفون حقيقة "المقلب/الفخ" مسبقا، وإن ما فعلوه فيه مجرد "تمثيل".

تكرار المقالب المفبركة، وعدم اتقانها، مكن قطاع واسع من المشاهدين من "هرشها" كما التوصيف العامي، والتفرقة بين المفتعل والصادق منها.أمام فطنة المشاهد، واكتسابه "مناعة" ضد الفبركة، اضطر نجوم كثر للإقرار بحقيقية "المقلب الممثل.. منهم:

بيومي فؤاد

واعترف لبرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "one"، مع وائل الإبراشي، بعلمه بمقلب "رامز يلعب بالنار".

ورأى أن "كبار السن يجب أن يعلموا مسبقًا، لأن الخطورة التي توحي بها أجواء البرنامج قد تسبب لهم مضاعفات صحية يصعب علاجها".

استطرد بيومي لـ"الإبراشي": "مش رامز اللي بيقول، مصادر لي عرفتني، ورحت علشان أضحك عليهم أنا".

وتابع: "رامز حاول 3 سنوات قبل المقلب ده، عاوز يعمل مقلب فيا، وبيقع بلسانه فبعرف أنه رامز".

كريم فهمي

ونفس السياق السابق، كشفه "كريم" لأسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، عن "مقلب رامز تحت الصفر" في رمضان قبل الماضي.

وقال إنه علم، أيضا من "مصادر خاصة"، قبل سفره أنه مدعو لـ"مقلب".

ونفى أن يكون من أفشي السر أحد العاملين في البرنامج، لكنه تابع أنه لم يعرف طبيعة المقلب، مضيفًا: البرنامج كانت فكرته حلوة جدا، وأكلت الدب في الآخر، لكن الحلقة لم تذع.

الشاب خالد المطرب الجزائري

وقال الشاب خالد، في لقاء تلفزيوني متداول عن "رامز تحت الأرض"، انه كان يعلم طبيعته، وأنهم حاولوا استضافته السنوات السابقة، إلا أنه لم يكن لديه وقت، وعندما توافر شارك معهم.

عبدالباسط حمودة

وكان الأكثر صراحة في لقاء عبر فضائية "المحور" حين سألته المذيعة عن "رامز قرش البحر"، قال حرفيا: "كنت عارف، ورامز متفاهم معايا، وزودنا شوية في الغرق والعوم والشتيمة".

رضا عبدالعال

كما أقر في مداخلة هاتفية مع خالد الغندور، المذاع عبر فضائية "LTC"، أنه عرف حقيقة "رامز تحت الصفر" قبل السفر بيوم، وتابع: كان معي مجدي عبدالغني ومهيب عبدالهادي، ولما شفت كوبر كنت عارف أنه مش كوبر خالص، بس إحنا جايين من مصر مكنتش عاوز أبوظ الحلقة خالص".

ورغم ذلك قال: كنت هاموت بسبب مرض السكر، وعندما رأيت النمر لم أكن قادرا على التنفس جيدا، وتعرضت للإغماء في وسط البرنامج".

إيناس الدغيدي

ووفق حديثها لـ"شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مع بسمة وهبة، كانت على علم بماهية "رامز تحت الأرض".

وأكدت: "كلنا كنا عارفين أنه مقلب وروحنا علشان نيشان اللي كلمنا، اختاروا لينا الهدوم وعارفين هيحصل إيه وهنعمل إيه.. كله معروف، وعارفين أنه رامز وأن البرنامج واخد شكل معين".

هاني رمزي

وكان اعتراف هاني رمزي جزئي، فهو لم يكن يعلم مسبقا، حسب كلامه لبرنامج "مصارحة حرة" المذاع عبر فضائية "TEN"، وأنه حين توجه لتصوير "فؤش في المعسكر"، مع الفنان محمد فؤاد، لم يكن يدرك أنه مقدم على فخ، لكنه استدرك: في النص كده عرفت أنه مقلب وكملت عادي، ومكنتش عارف أنه فؤاد واتفاجئت به جدا".