بالفيديو| شريف مدكور: "بشكر ربنا على السرطان عشان أظهر لي حب الناس"

جدد الإعلامي شريف مدكور، شكره لكل داعميه، بعدما أعلن عن إصابته بمرض سرطان القولون.

وقال "مدكور"، خلال حلقة برنامجه "شارع شريف"، المذاع عبر فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "مكنتش متوقع إن الناس اللي بيحبوني وبيخافوا عليّ يبقوا كده، بشكرهم".

وأضاف: "أنا مخضوض، ومش حاسس إني عيان ولا إني مريض بالسرطان، حاسس إني في اختبار بعتهولي ربنا عشان يقولي إن في ناس بتحبك وبتقدرك، بشكر ربنا إنه جابلي السرطان عشان مكنتش أعرف إن اللي بيحبوني كتير".

وتابع: "أعلم أن المختلفين معي كثر، لكن معظمهم كتبوا يدعون لي بالشفاء، وهو كلام رائع وأقدره كثيرًا، كما أشكر أصدقائي من الأطفال، حيث أرسلوا لي أعدادا كبيرة من الرسائل تقدر بالآلاف لدعمي".

واختتم: "مش حاسس إني مريض بالسرطان، لكن حاسس إني في تحدي ربنا بيمتحني فيه وهيخليني أكسبه".

وفي تصريح سابق لـ"الوطن"، قال الإعلامي شريف مدكور، إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه اكتشف إصابته بالورم، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وفي وقت لاحق، أظهرت الفحوصات أن الورم الذي أصيب به شريف مدكور من النوع الخبيث، وتحديدا "سرطان القولون"، وانهالت على الإعلامي الشاب الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل.

وأكد "مدكور" إنه سيجري عملية جراحية لاستئصال الورم في اليوم الثاني أو الثالث من شهر رمضان الكريم.