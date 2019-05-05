أحمد موسى عن أنفاق الإسماعيلية: "لو بره كانت اتعملت في 7 سنين"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما حدث اليوم بشأن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات الضخمة على رأسها أنفاق السويس إعجاز غير مسبوق.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن أنفاق الإسماعيلية ستعمل على تدعيم التنمية في سيناء حيث ستسهل حركة الانتقال للمصريين وغيرهم من السياح.

وتابع: "لو في بلد بره كانت اتعمل في 5 و 6 و 7 سنين، لكن عندنا الوقت بيتقسم على 2، وكل الشركات المصرية شاركت في الموضوع".

وافتتح الرئيس السيسي 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.