قال سعد زغلول، مساعد رئيس شركة كونكورد للأنفاق، إن مشروعات أنفاق الإسماعيلية، سابقة في عمل الشركات المصرية بمجال الأنفاق "بقى عندنا مكن مصري وشركات مصرية بعمالة مدربة ونفذنا في وقت قياسي".

وأضاف "زغلول"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية "إيمان الحصري" والمذاع على فضائية "DMC"، أن الخبراء الأجانب في بداية البدء في المشروع قالوا إن ذلك المشروع قد يأخذ 7 سنوات، ولكن تم تنفيذه في وقت قياسي.

وأشار إلى أن العمل خلال الأربع سنوات لم يتوقف ولم يتم أخذ إجازات حتى في الأعياد ورمضان "العمال بالنسبة لهم النهاردة يوم عيد.. الحمد لله حققنا الحلم".

وافتتح الرئيس السيسي 12 مشروعًا تنمويًا، الأحد، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد.

وشملت الافتتاحات، الممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبري سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.