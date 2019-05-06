تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يفتتح مشروع أنفاق "تحيا مصر" بمدينة الإسماعيلية الجديدة

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع أنفاق "تحيا مصر" بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وظهر الرئيس السيسي، خلال الصور المنشورة عبر صفحة المتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصحبة عدد من القيادات العسكرية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

من الشرق إلى الغرب.. كيف ربط السيسي سيناء بالإسماعيلية ورفع اسم الشهيد؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعلية وتضمنت أنفاق "تحيا مصر" بشمال الإسماعلية أسفل قناة السويس، وطريق "تحيا مصر" بطول 4.5 كيلومتر وكوبري تقاطع طريق "تحيا مصر" مع طريق "الإسماعلية - بورسعيد"، كما افتتح الرئيس طريق الجيش غرب بحيرة التمساح بطول 2.4 كيلومتر و4 كباري دوران للخلف بمدينة الإسماعلية وكبارى مزلقان نفيشه أعلى السكك الحديدية وسوق تجاري ومحلات ببحيرة التمساح وسوق السمك الجديد على طريق البلاجات، إضافة إلى مدينة الاسماعلية الجديدة شرق القناة ومحطة ترشيح المياه طاقه 70 ألف م3/ يوم بمدينة الإسماعلية الجديدة ونادي الإسماعيلى الجديد بأرض النخيل والمرحلة الأولى من تطوير طريق "الإسماعلية - العوجة" وكوبريين عائمين على قناة السويس ونادي "الواحة 6 أغسطس" للعاملين بهيئة قناه السويس.

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل بوساطة مصرية

أعلن مسؤولون، اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، بعد وساطة من مصر لإنهاء التصعيد الأخير في العنف بقطاع غزة وجنوب إسرائيل، بحسب "سكاي نيوز".

ترامب: "ندعم إسرائيل 100%.. وأهل غزة لن ينالوا سوى البؤس"

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالتين إلى الفلسطينيين في غزة والإسرائيليين، وقال ترامب، في تغريدتين عبر موقع تويتر، "مرة أخرى ، تواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخية الفتاكة من قبل حماس والجهاد الإسلامي"، محذرا "نحن ندعم إسرائيل 100٪ في دفاعها عن مواطنيها"، وأضاف "لشعب غزة - هذه الأعمال ضد إسرائيل لن تجلب لك سوى المزيد من البؤس. إنهاء العنف والعمل على تحقيق السلام - يمكن أن يحدث!".

واشنطن: حاملة طائرات وقاذفات للشرق الأوسط للرد على أي هجوم إيراني

أعلنت واشنطن، إرسال مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط للرد على أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها، بحسب "سكاي نيوز"، وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأحد، إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط كي تبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".

مصرع سيدة وإصابة ضابط ومهندس إثر سقوط سيارة من كوبري ناهيا داخل "مرور العجوزة"

شهدت منطقة العجوزة، حادثًا بشعًا، عقب تصادم سيارة "قمامة" كانت تسير عكس الاتجاه، بالسور الحديدي لكوبري ناهيا، ما أسفر عن سقوطها أعلى وحدة مرور العجوزة، ومصرع سيدة وإصابة مهندس فحص و الرائد إسلام الضبع رئيس وحدة مرور العجوزة.

ضبط 6 عصابات للإتجار بالمخدرات في حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على ست عصابات للإتجار في الحشيش والهيروين والبانجو والفودو والمواد الكحولية، وأسفرت الحملات، التي جاءت بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات، استهدفت مدن شبرا الخيمة وبنها والخصوص وطوخ والعبور والخانكة، عن ضبط أربع قطع سلاح ناري، و16،5 كيلو مخدرات، وألف زجاجة مواد كحولية، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة لتولي التحقيق.

عالم بـ"الأوقاف": أداء المرأة صلاة التراويح بمنزلها أفضل من المسجد

قال الشيخ محمد خالد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية، إنه من الأفضل أداء المرأة صلاة التراويح في منزلها، ولكن في الوقت ذاته إذا أدت تلك الصلاة في المسجد ليس عيبًا ولا حرامًا حال التزامها بالزي الشرعي أثناء ذاهبها إلى المسجد.

"علامة استفهام".. محمد رجب عن مسلسله: "لسه عارف نهايته قريب"

كشف الفنان محمد رجب، كواليس جديدة عن مسلسله الرمضاني "علامة استفهام"، حيث ذكر أنه عند بداية العمل وقراءة السيناريو لم يكشف له السيناريست إسلام حافظ كيف ستنتهي قصة المسلسل، وأضاف "رجب"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه اعترض في النهاية على إخفاء عليه قصة انتهاء المسلسل، وكان يرى أنه أمر خاطئ، ولكنه اكتشف فيما بعد أنها جيدة للغاية.

الأهلي يعود لاعتلاء عرش الصدارة بثنائية في النجوم

عاد الأهلي لاعتلاء عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، وذلك عقب انتصاره على النجوم هدفين نظيفين، بالجولة الـ 29 من الدوري المصري، برصيد 67 نقطة، فيما توقف رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر، وأحرز وليد أزارو هدف الفريق الأحمر الأول، في الدقيقة السادسة، وسجل رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 85.