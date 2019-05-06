كشف طارق شوقي، وزير التربية التعليم عن تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المالية، موضحا أنها تبلغ 39 مليار جنيه مخصصة كما يلي: 16 مليارا لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.

وحذر "شوقي" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة موازنة التربية والتعليم من توقف برنامج تطوير التعليم بسبب عدم توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة، قائلا: "طلبنا 138 مليار جنيه، في حين تم اعتماده 99 مليار جنيه".

وتابع وزير المالية: " لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه وده دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".