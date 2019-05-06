السجن 7 سنوات لزوج وشقيقه أحدثا عاهة مستديمة لمواطن في الطور

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار معوض محمد محمود، وعضوية المستشارين مجدي خميس ومحمد وفيق، وبحضور محمد عبدالصبور وكيل النيابة، وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق، بمعاقبة زوج وشقيقه بطور سيناء، بالحبس 7 سنوات حاولا الدفاع عن زوجة الأول.

تعود وقائع الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، عندما تلقى رئيس مباحث طور سيناء بلاغا يفيد بوجود مشاجرة بشارع المنشية ووجود مصابين.

وانتقل رجال المباحث وتبين وجود مشاجرة بين "ناصر عبدالباسط مصطفى" وشقيقه "وليد" وبين مجموعة من الأشخاص منهم شخص يدعى "محمود عزت هنداوي" لمعاكسة زوجة الأول والتلفظ بألفاظ مسيئة لها أثناء سيرهما بشارع المنشية خلال إحضار دواء لابنتهما من إحدى الصيدليات فاتصل الأول بشقيقيه الثاني للحضور.

وأصاب شقيق الزوج "سيد محمد الشربيني" حيث انهال عليه بالأسلحة البيضاء مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة بأجزاء منفصلة بالكلى والطحال وجروح طعنية بجدار الصدر والبطن والظهر والساعد الأيمن والأيسر، وجرى تحويله إلى مدينة شرم الشيخ وإصابة "محمود شهود" بجرح بظهر اليد طولة 10 سم وسحجات أعلى الصدر وإصابات متفرقة بالجسم .

جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 482 طور سيناء لسنة 2011 وبعرض المتهمين على النيابة قررت إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

وتداولت القضية في ساحة المحكمة وجرى إحالتها إلى محكمة جنايات جنوب سيناء وقيدت برقم 296 كلي جنوب سيناء لسنة 2011 وجرى تأجيلها أكثر من مرة وفي جلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها بمعاقبة المتهمين بالحبس المشدد سبع سنوات وإلزامهما بالمصروفات.