قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه جرى توريد 47 ألفا و320 طنا و674 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة وذلك حتى أمس الأحد.

وأشار الهجان، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 آلاف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل إلى 190 ألف طن، مشيرا إلى أن إجمالي ما جرى توريده العام الماضي بلغ 168 ألف طن.

وأكد الهجان، أن عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على جودته أثناء فترة التخزين بالصوامع تجرى طبقا لنظام إلكتروني، لافتا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة تبلغ 205 آلاف و590 طن موزعة على عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 15 ألفا و590 طن.