قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إنه حضر ظهر أمس، جلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري برئاسة الزميل والأخ الفاضل الدكتور حسين عيسى، وهي من الجلسات التقليدية في هذا الوقت من كل عام لدراسة إحدى مراحل التشاور حول الموازنة العامة للعام المقبل.

وأضاف: "كانت هذه الجلسة ناجحة بكل المقاييس ولمسنا فيها تعاونا كاملا من النواب من أعضاء اللجنة وغير الأعضاء بل كانت، في تقديري، أحد أنجح الجلسات على الإطلاق إذ اتفق الجميع على ضرورة توفير الموازنات اللازمة لاستكمال مسيرة تطوير التعليم المصري واللي بدأت في الموازنة السابقة، وكان طبيعياً أن نلقي نظرة على موازنات العام الماضي كي نخطط لما هو قادم".

وتابع قائلا: "لذلك وضحنا للسادة النواب الحد الأدنى الذي تحتاجه الوزارة لاستكمال العمل في ضوء الالتزامات الواضحة وقد كان هناك إجماع على ضرورة توفير هذه الموازنات وللعلم فإن وزارات الدولة المختلفة ممثلة في هذه الجلسات بما فيها وزارتا التخطيط والمالية واللتان تشاركتا في هذه المداولات".

وأوضح الوزير أن علاقة وزارة التربية والتعليم مع الوزارات الأخرى علاقة تكاملية رائعة وكذلك مع البرلمان المصري، لقد استقر الرأي الجماعي على ضرورة زيادة الموازنات لضمان استمرار التطوير وكذلك عقد مؤتمر بين الجهات المعنية للوصول إلى موارد إضافية تضمن استمرار التطوير للسنوات المقبلة.

وتابع شوقي قائلا: "لقد استغرقت الجلسة أكثر من 3 ساعات من الحوار الإيجابي المثمر ونود أن نشكر اللجنة بكامل هيئتها على تفهم متطلبات الوزارة في الفترة المقبلة وقد أردت مشاركتكم هذه الرؤية من المنبع بدلاً من تداول القيل والقال في مواقع التواصل بعيداً عن فحوى الموضوع الأساسي".

وأوضح الوزير: "تدافع الوزارة عن احتياجاتها من منطلق المسؤولية تجاه أبنائنا ومعلمينا وكل أسرة التربية والتعليم وهو شيء ضروري لتقديم أفضل خدمة لملايين من ابنائنا الطلاب".

وتابع قائلا: "يسير مشروع التطوير على أكمل وجه والقادم أفضل بإذن الله ولعلنا نعلم أن إعداد هذه الموازنات الكبرى علم كبير تفاصيله معقدة وليست للتداول بلا معلومات كافية أو عن طريق كلمات تقال وتنشر هنا وهناك".