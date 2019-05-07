أخبار ماتفوتكش| وفاة محسنة توفيق.. وحادث مروري في الفيوم

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

عاجل وفاة الفنانة محسنة توفيق

غيّب الموت عن عالمنا، الفنانة القديرة محسنة توفيق، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري.

"البرلمان": 44 مليون جنيه زيادة بموازنة وزارة الاستثمار بالعام الجديد

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للعام المالي 2019/ 2020 في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، وحضور وكيلي اللجنة، مصطفى سالم وياسر عمر .

تحطم طائرة في المكسيك على متنها 13 راكباً

أعلنت السلطات المكسيكية أنّها عثرت الإثنين في شمال البلاد على حطام طائرة خاصة اختفت الأحد عن شاشات الرادار وعلى متنها 13 شخصاً.

خطة «سيناء 2027»: مشروع قومى لمضاعفة المياه.. وتوصيل الكهرباء لـ26 تجمعاً

تنتظر شبه جزيرة سيناء، خلال الأشهر القليلة المقبلة، نهضة تنموية عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من المشروعات التى تُسهل الوصول إلى سيناء، ضمن خطة الدولة لتوطين 3 ملايين مصرى، وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بها حتى 2027. ووافقت رئاسة مجلس الوزراء، ممثلةً فى الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، على مشروع قومى لإنشاء أضخم محطة تحلية «مياه شرب» غرب العريش، ليُسهم فى زيادة كمية مياه الشرب النقية الواصلة إلى شمال سيناء أكثر بـ«مرة ونصف» عن الوضع الحالى، ما يُحسِّن جودة خدمات المياه بالمحافظة، ويوفرها للزيادة السكانية المرتقبة. وأخطر «الجهاز» محافظة شمال سيناء، والجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بموافقته واكتمال الموافقات الأمنية على المشروع.

وزير التربية والتعليم يرد على 11 شائعة

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 11 ردا قاطعا على بعض الشائعات، وذلك عبر حسابه على فيس بوك، وأكد شوقي أن مشروع تطوير التعليم المصري يسير إلى الأمام بخطى ثابتة، وأن امتحانات الصف الأول الثانوي تتم بنظامي الامتحانات الجديد والكتاب المفتوح.

3 قتلى و12 مصابا في انقلاب ميكروباص بالفيوم

لقى 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، أسفل كوبري الطريق الإقليمي، بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، مساء الاثنين، ونقلوا لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

اتهام أحمد السبكي بالاعتداء على "صدى البلد".. والمنتج: "اتهجموا عليا"

تجري الأجهزة الأمنيّة تحقيقات موسعة في واقعة الاعتداء على صحفيين داخل مقر موقع "صدى البلد" الإخباري في منطقة الدقي من قبل 11 بودي جارد، وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة الدقي، وأجرت القوات معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وأثبت القوات أن هناك تحطيم في عدد من مكاتب وأجهزة الموقع وإصابة بين الصحفيين والعاملين بالموقع.

وزيرة الثقافة تنعى محسنة توفيق: الإبداع الدرامي فقد إحدى علاماته

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض وقالت إن تاريخ الإبداع الدرامي العربي فقد إحدى علاماته التي تميزت بالأداء الفني الصادق.

خاص الرقابة على المصنفات: رامز في الشلال لم يحصل على ترخيص لعرضه

حصلت "الوطن" على نص الخطاب الذي أرسلته هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة، مؤكدة أن برنامج رامز جلال "رامز في الشلال" لم يحصل على ترخيص لعرضه.

"أبو جبل" و"قمر هادي" و"زلزال".. 3 مسلسلات رمضانية "بدأت بالموت"

فجع الموت بداية ثلاثة أعمال درامية وتعاطف الجمهور معها ففي مسلسل "أبو جبل" شهد تشييع البطل "مصطفى شعبان" لجنازة ولديه الاثنين بعد وفاتهما في مشهد مؤثر وهو يحمل أحدهم بين يديه لينزل داخل التربة لدفنهما.

ليفربول يستضيف برشلونة بحثًا عن بطاقة نهائي دورى أبطال أوروبا

يشهد ملعب أنفيلد فى التاسعة مساء اليوم، مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزى وبرشلونة الإسبانى، ويتسلح الفريق الضيف بالفوز ذهاباً بثلاثية دون رد سجل منها الأورجويانى لويس سواريز هدفاً، والأرجنتينى ليونيل ميسى هدفين، بالرغم من سيطرة الريدز فى تلك المباراة وإهدار عدة فرص فى ظل تألق الألمانى مارك أندريه تير شتيجين حارس البرسا الذى أنقذ شباكه من هدفين مؤكدين يوم الأربعاء الماضى بملعب الكامب نو.