عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرًا مصورًا على موقع "يوتيوب"، تحت عنوان " اردوغان ينقلب على الديمقراطية"، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في اسطنبول وإعادتها، بعد خسارة الحزب الحاكم التي تسببت في جنون أردوغان.

وأوضح أن ذلك يُعد انقلابا على مبادئ الديمقراطية، وشرعية الصندوق التي طالما تغنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بها، فيما تراجعت الليرة التركية عقب نشر رجب أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية لدى المجلس القرار على تويتر.

واعتبرت الأحزاب المعارضة في تركيا، أن قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول "دكتاتورية صريحة"، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.