قال الإعلامي أحمد موسى، إن تعدي المنتج أحمد السبكي ومرافقيه على مقر موقع صدى البلد، بسبب إذاعة فضائية صدى البلد إحدى حلقات المسلسلات بعد توقيع عقد وحصوله على دفعه أولى: "إحنا موقعين عقد مع الشركة، وعندنا كامل الحقوق.. عندك أنت مشكلة مع الآخرين، ملناش علاقة".

وأضاف "موسي" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفضائية ليس لها أي علاقة بالمسلسلات التي ليس لهم حق بثها: "منرضاش نبث أي مادة ملناش حق إذاعتها".

وأوضح أن أحد رفقائه قام بسلب هاتف محمول من أحد الزملاء عقب الاقتحام، ومسح الفيديوهات والصور: "متقدرش يا سبكي ولا غيرك تهدد مؤسسة إعلامية.. البلد فيها قانون وكفاية الشغل ده، اعتديت على الموقع، ووقفت الشغل فيه أكثر من ساعة".