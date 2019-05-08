تزامنًا مع شهر رمضان وبعد يوم صيام شاق، يحرص البعض على الخروج والاستمتاع بالليالي الرمضانية في تجربة جديدة ومميزة بصحبة الأصدقاء أو العائلة.

وغالبًا ما تكون خروجات رمضان بعد الإفطار أو خلال الوقت المتبقي بعد صلاة التراويح حتى موعد السحور، وتقدم "الوطن" مجموعة من الفعاليات التي يمكنك الاختيار من بينها، وتتضمن ما يلي:

- عرض فيلم "عن الآباء والأبناء" بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية الساع 9 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

- "مشربية جاليري" يقدم النسخة الثانية من "منورين"، وهو معرض جماعي بيحتوي على تجهيزات وتركيبات ضوئية الساعة 7 مساءً، والدخول مجانًا.

- فيلم "حياة القصر" للمخرجين مودي باريي وسيدريك إيدو بالمعهد الفرنسي ضمن فاعليات مهرجان "سين سيما" الساعة 9 مساءً، والدخول مجانًا.

- حفل نشاذ في "أفريكايرو" الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.