محافظ أسوان يتابع توريد القمح للصوامع والشون

يتابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان موقف توريد محصول القمح لموسم 2019 والذى وصل إجمالى الكميات الموردة منه إلى الصوامع والشون بنطاق المحافظة حتى الآن إلى 20 ألف و335 طن، صرح بذلك المهندس عاطف حسن مدير عام مديرية الزراعة بأسوان.

وقال "حسن" في بيان اليوم، إنه تم منها توريد 3045 طن إلى صومعة أسوان و502 طن بشونة كوم أمبو، و6280 طن بصومعة إدفو، بجانب 10 ألاف و508 طن بصوامع المفالسة. وأضاف أنه تم تقديم جميع التسهيلات للمزارعيين لانتظام تسليم كافة كميات القمح خلال موسم الحصاد إلى مختلف صوامع وشون المحافظة.

وأوضح أن موسم الحصاد بدأ من منتصف أبريل الجاري ويستمر حتى نهاية مايو القادم، حيث من المتوقع توريد 75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألف و340 فدان وبمتوسط 18 أردب للفدان .