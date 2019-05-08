بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، مع المحاسب محمد عبيدي، وسيد أحمد عيسى، وعلاء رسلان، أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، مشاكل وطلبات المواطنين بسيدي سالم، ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها.

وتمت مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، خلال اللقاء، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، إضافة لمناقشة تطوير الخدمات والمرافق بسيدي سالم، ومتابعة إعادة رصف شارع 23 يوليو بسيدي سالم.

وكلف المحافظ بالتواصل مع المقاول للمتابعة ولسرعة إنهاء الأعمال، كما تم عرض عددا من مخالفات السير لسيارات النقل بدسوق، كما تمت مناقشة مشاكل الأقفاص السمكية في نهر النيل والمياه المالحة.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن أمله في مزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلا: "نحن جميعًا مشاركين في المسؤولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية، ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل، وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ".