أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي السريع، بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة زراعية.

أسفر الحادث عن إصابة "عماد.ج.ش"، 26 سنة، طنطا، بكسر في الذراع، و"أسماء.م.أ"، 26 سنة، بمركز بدر، بكدمات متفرقة بالجسم، و"مديحة.ن.ص"، 30 سنة، بكدمات متفرفة بالجسم، و"حليمة.ن.ص"، 28 سنة، بكسر بالكتف، و"بحراوي.م.ح"، 31 سنة، بكدمات بالجسم، وجميعهم من العمال الزراعيين، ويقيمون بمركز بدر.

نقلت الإسعاف المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزي، لتلقي العلاج اللازم وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.