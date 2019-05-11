تزامنًا مع شهر رمضان وبعد يوم صيام شاق، يحرص البعض على الخروج والاستمتاع بالليالي الرمضانية في تجربة جديدة ومميزة بصحبة الأصدقاء أو العائلة.

وغالبًا ما تكون خروجات رمضان بعد الإفطار أو خلال الوقت المتبقي بعد صلاة التراويح حتى موعد السحور، وتقدم "الوطن" مجموعة من الفعاليات التي يمكنك الاختيار من بينها، وتتضمن ما يلي:

حفل دعسوقة في "رووم آرت سبيس"، 10 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل أسياد الزار، على مسرح الضمة، 9 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

أوبريت الليلة الكبيرة، على مسرح الهناجر، 9 مساء، مجانا.

سوق خان الساقية، بساقية الصاوي، طوال شهر رمضان.