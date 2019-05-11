السيطرة على حريق في مصنع بكرداسة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في مخزن أحد المصانع بقرية "كومبرة" بمدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة.

وأسفر الحريق عن إصابة عامل بإصابات بسيطة، واحتراق المخزن بالكامل، ولم تكشف معاينة رجال المباحث والنيابة عن أسباب الحريق، ورحجت التحريات أن ماس كهربائي وراء الحريق.

وكانت قوات الشرطة والحماية المدنية بالجيزة، دفعت بـ6 سيارات من الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، فور تلقي البلاغ، وتمكنت من إخماد السنة اللهب قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

وانتقل فريق من المباحث تحت قيادة اللواء رضا العمدة مدير المباحث، والعقيد علاء فتحي مفتش المباحث، والمقدم إسلام سمير رئيس المباحث، إلى مكان الحريق، وبدأوا في استجواب مالك المخزن للوقوف على أسباب الحريق.