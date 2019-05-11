وضعت وزارة المالية 38 سؤالا وإجاباتها تتعلق بمنظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا التي بدأ تطبيقها منذ الأول من مايو الجاري، وتتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وتتمثل تلك الوسائل، في "كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت".

ويتيح هذا النظام، سداد ما دون هذا المبلغ (500 جنيه) بوسائل الدفع الأخرى.

وإذا كان المبلغ المطلوب سداده من المواطن، يزيد عن 10 آلاف جنيه، يتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.