تحدث الكابتن عبد المنعم شطة، نجم النادي الأهلي السابق، عن علاقته بالله عز وجل، وعن موقف مناجاته الله، في فترة صعبة مرت عليه، حينما ترك السودان وجاء لمصر، فهي كانت فترة صعبة لأنه ترك أهله وبلاده واغترب في فترة عمرية مبكرة، عندما كان يريد أن يلعب للنادي الأهلي.

وأضاف شطة، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج "كلم ربنا"، على راديو "9090"، اليوم السبت: "كانت علاقتي قوية مع الله، وكنت بردد "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم"، و"دعيت ربنا وقلتله أنت أدرى بحالي، أنا رايح لغربة وقولتله إني محتاج أقوي نفسي ومحتاج تساعدني وتوفقني، وربنا وفقني وكل لحظة عدت عليا بعد كده كنت بفتكر اللحظات دي".

وأضاف شطة أن الأزمة الثانية التي ناجى فيها الله عز وجل جاءت بعدما انتقل من النادي الأهلي للاتحاد الأفريقي، ووصف هذه الفترة بحياته بـ"الصعبة" قائلا: "دعيت ربنا واستجبلي وكانت من أفضل لحظات عمري، وربنا استجاب بدعائي ووفقني".

وتابع شطة أن الأزمة الثالثة التي مر بها حينما ترك الاتحاد الأفريقي، "دعيت وقولت لربنا خليني قانع بحياتي ومتحوجنيش لحد، وكنت محتاج أقوي نفسي وربنا وفقني".