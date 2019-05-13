في الحلقة السادسة من مسلسل "أبو جبل"، لجأ كل من "رزق" والذي جسد شخصيته محمد علي رزق، و"سعد" والذي جسد شخصيته "دياب"، لتوكيل محامٍ من أجل إجراءات الميراث، بعد خلافهما مع أخيهم الثالث غير الشقيق "حسن" (مصطفى شعبان)، ليقرر الأخير أن يتنازل عن الشركة لإخوته.

ويذهب "وجيه" (محمود البزاوي) الذي يكن كراهية لـ"حسن" ويريد الانتقام منه، فيعايره بخسارته للشركة مما دفع مصطفى شعبان عن فكرة بيع الشركة له، ويؤكد له أنه سيقبل بالسجن بدلا من ذلك.

وحول المتهم بسرقة الأموال بعد حريق المنزل، كشف رئيس المباحث لـ"حسن" أن التحريات أكدت عدم الاشتباه في أرملة شقيقه، وأن الشبهات تدور حول ابن عمه "شعبان" أحمد حبشي.