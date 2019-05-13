قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القيادي الإخواني إبراهيم صلاح التقي ببن مصطفى الخميني، قائد الثورة الإيرانية عام 1979، موضحا أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران قديمة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، أن القيادي الإخواني إبراهيم صلاح ربطته علاقة صداقة وطيدة بينه وبين الإيرانيين، مشيرا إلى أن إبراهيم صلاح أكد في لقاء تلفزيوني أن الخميني قائد الثورة الإيرانية سأله عن موقف الأزهر الشريف من الثورة الإيرانية ومن المذهب الشيعي.

وأشار الديهي إلى أن إبراهيم صلاح أخبر "الخميني" أن الأزهر الشريف يقوم بتدريس المذهب الشيعي، كما أن علماء الأزهر الشريف لا يفرقون بين المذهب السني والشيعي.

وتابع الديهي، " مستغرب من عدم رد الأزهر الشريف حتى الآن على الاستخدام السيئ من جماعة الإخوان لاسم الأزهر الشريف، والواقعة ديه بتؤكد أن الإخوان كانوا متوافقين مع الشيعة والإيرانيين منذ السبعينيات".