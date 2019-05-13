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عاجل| الكويت تدين الإعتداء على السفن التجارية في الخليج العربي

عاجل| الكويت تدين الإعتداء على السفن التجارية في الخليج العربي

توريد 107 آلاف طن قمح محلي لصوامع وشون الدقهلية

توريد 107 آلاف طن قمح محلي لصوامع وشون الدقهلية

والي: "انت أقوى من المخدرات" ساعدت 300 ألف مريض على التعافي من الإدمان

والي: "انت أقوى من المخدرات" ساعدت 300 ألف مريض على التعافي من الإدمان

فوري: لا نحصّل أي رسوم على "التبرعات" الموجهة للجمعيات الخيرية

فوري: لا نحصّل أي رسوم على "التبرعات" الموجهة للجمعيات الخيرية

روسيا: نتعاون مع الجميع لصالح معاهدة الحد من الأسلحة النووية

روسيا: نتعاون مع الجميع لصالح معاهدة الحد من الأسلحة النووية

قيادي سابق بـ"القاعدة" يكشف عن طريقة إرسال الأموال إلى بن لادن

قيادي سابق بـ"القاعدة" يكشف عن طريقة إرسال الأموال إلى بن لادن

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