تزامنًا مع شهر رمضان، وبعد صيام يوم شاق، يحرص البعض على الخروج والاستمتاع بالليالي الرمضانية في تجربة جديدة ومميزة بصحبة الأصدقاء أو العائلة.

وغالبًا ما تكون خروجات رمضان بعد الإفطار أو خلال الوقت المتبقي بعد صلاة التراويح حتى موعد السحور، وتقدم "الوطن" مجموعة من الفعاليات التي يمكنك الاختيار من بينها، وتتضمن ما يلي:

- حفل موسيقي لـA caPop وغنائي دون استخدام الآلات الموسيقية المعروفة بالجامعة الأمريكية في القاهرة الساعة 8:30 مساءً، والدخول مجانًا.

- سوق خان الساقية في ساقية عبدالمنعم الصاوي، يعرض طوال شهر رمضان مجموعة من الحرف اليدوية والأنشطة المختلفة.

- دار الأوبرا المصرية تستضيف حفل إنشاد ديني لفرقة "الحضرة" على المسرح المكشوف الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 85 جنيهًا.

- "رووم آرت سبيس" تستضيف حفل كاريوكي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- حفل فرقة مزاهر وفرقة القصر الفرنسية في "مكان" الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 80 جنيهًا.

- الحكواتي "إسلام فودة" يقدم حكاية جديدة في "علبة ألوان" الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- فرقة "ريجنسي بالاس" تقدم مسرحية "روح على ما تفرج" على مسرح قاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.