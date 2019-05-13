محافظ الفيوم: يجب الإسراع في صرف تعويضات مالية لمتضرري "ترسا"

شدد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات المالية للمتضررين من مشكلة بحر دندود بقرية ترسا بمركز سنورس، حسب حجم التلفيات الواقعية لهم ضماناً لوصول التعويض لمستحقيه.

وأكد محافظ الفيوم، خلال اجتماع عقده لبحث ما توصلت إليه اللجنة التي تم تشكيلها لتعويض المضارين، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، ضرورة محاسبة المسئولين المقصرين، بعد إجراء الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة، التحقيق المطلوب.

وناقش الاجتماع، بحضور المهندس حسن موافي، سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكلاء وزارات الري والتضامن الإجتماعي والطرق والإسكان والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية بالمحافظة، ما يتم من إجراءات مطلوب اتخاذها حاليا لإنهاء المشكلة، واستمع المحافظ للتقرير الذي توصلت إليه اللجنة المشكلة لبحث هذه المشكلة.

وشدد محافظ الفيوم، على رفع العوائق أمام التغطية باستمرار وتخصيص نوبتجية، ومتابعتها، وتوفير معدات في موقع التغطية لرفع العوائق، ونقلها لحين موافقة الوزارة لإزالة التغطية.

ترجع المشكلة إلى انسداد ماسورة الصرف المغطى ببحر "دندود" المار بالقرية نتيجة أعمال التطهير لبحر الفيوم، ما تسبب في ارتفاع منسوب البحر ووصول المياه إلى عدد من منازل القرية.