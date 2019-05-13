نجحت إيمي سمير غانم "سوبر ميرو" وحمدي الميرغني "هدهد فخر العرب"، في القبض على عصابة الدكتور التاندوري الهارب من الإنتربول، على خلفية قضايا تتعلق بالإتجار في الأعضاء البشرية.

كما أفصحت الفتاة اليابانية لـ"هدهد"، عن حبها له، ورغبتها في الزواج منه، فوافق الأخير على طلبها، حيث قدمت له الكثير من المفاجآت السارة.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.