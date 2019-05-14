قال الفنان عمرو سعد، إنه لم يسئ إلى المخرج الراحل يوسف شاهين، موضحًا: "أنا كنت بقول اللي بحسُّه، وفي فنانين رأيهم زي رأيي، بس مش بيحبوا يقولوا".

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار" مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الإثنين: "يوسف شاهين مخرج عظيم، ومن غيره تنقص مساحة كبيرة من السينما المصرية، لكن أنا شايفه مغرور، وعنده نوع من أنواع الأنانية".

واستطرد أن "شاهين" كان يهتم بسيرته الذاتية، أكثر من اهتمامه بالفنانين الذين يعملون معه: "عنده بقى ميل للنجومية، وده مش مطلوب من المخرجين، وأظن إن خالد يوسف زيه".

ونشبت خلافات بين عمرو سعد، والمخرج خالد يوسف، بسبب عدم نجاح فيلمهما "كارما"، كما سبق لـ"سعد" أن هاجم المخرج الراحل يوسف شاهين، واصفًا إياه بـ"الأناني".