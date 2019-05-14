"الزفر" ينتقم من "ياسمينا" في الحلقة ال٨ من مملكة الغجر

تدور أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "مملكة الغجر"، تطورات سريعة في حياة "ياسمينا"، التي تجسد شخصيتها الفنانة حورية فرغلى.

قررت "ياسمينا" أن تشرح لـ"روؤف" الذي يلعب دوره الفنان حازم سمير، خطوات اختراقها لحسابات رجل الأعمال "النوري" وشركته، لمعرفة حقيقة تقرير وفاة الحصان "رهوان".

وتفاجأت "ياسمينا" بظهور" الزفر" الذي يلعب دوره الفنان أحمد كرارة، ليعرض عليها الزواج مجددا، إلا أنها رفضته، ليبدأ "الزفر" في تنفيذ تهديده بإخبار "النوري" بحوزتها للهارد ديسك الذي يحمل كل أعماله الإجرامية والخارقة للقانون.

وفي سياق متصل، تزوجت "ياسمينا" من "رؤوف" بعد شعورها بحبه لها، رغم هروبهما من رجل الأعمال، الذي أعلن عن مكافأة مالية كبرى لمن يعثر على "ياسمينا".