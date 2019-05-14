شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "أبو جبل"، لقاء الإخوة مصطفى شعبان "حسن" وأشقائه، ببيتهم القديم ليطالبوه بتقسيم الميراث والشركة ولكنه أخبرهم أن والده كتب الشركة باسمه قبل وفاته، ما جعلهم يعتدون عليه ويتهمونه بالتزوير ولكن أهل الحارة تدخلوا ولقنوهم علقة ساخنة حيث تم طردهم من الحارة تأديبا لهم لما فعلوه مع حسن.

أحداث مسلسل أبوجبل

وقام "حسن" بحماية أشقائه من أهل الحارة، وعندما جاء لهم "عطية" زعيم الحارة، أجبرهم على الاعتذار لأخيهما، وهددهم بعدم دخول الحارة مجددًا إلى بإذن من أخيهم الكبير "حسن"، وبعدها قرر حسن عدم الدخول مع أشقائه في صراعات جديدة، خاصة بعد ما حدث منهما داخل عزاء والدهما.

وحاولت "مريم" زوجة "حسن" العودة إلى زوجها والعيش معه في شقة القلعة، إلا أن والدها رفض ذلك، وصفعها على وجهها عندما دافعت عن "حسن".

وذهب "سعد" إلى حماه "البزاوي" ليحكى له ما حدث له فى الحارة من أهلها، ولكن "حماه" طرده من مكتبه، وقال له إنه سوف يجعل ابنته "رحاب" والتي تجسد شخصيتها نجلاء بدر، تقيم ضده دعوى خلع، قائلا: "أنا كنت فاكر إني مجوزها لراجل".