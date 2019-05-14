"التنظيم والإدارة": الميزانية قليلة.. و"المالية": ارفعوا اشتراك العلاج

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، للسنة المالية الجديدة 2019 - 2020، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ الفترة الماضية شهدت تعاوناً مثمر بين وزارتي المالية والتخطيط والمركزي للتنظيم والإدارة في ملف التحديث الوظيفي وبيانات الموظفين الإلكتروني وربطه بالنظام الجديد للمدفوعات الخاص بالدفع الالكتروني

وأضاف "الشيخ"، خلال كلمته، أنّ كل موظف في الجهاز الإداري للدولة سيكون له ملفاً إلكترونياً يشمل كل بياناته، متابعاً "بالفعل انتهي الجهاز من إنشاء ملفات الكترونية لعدد كبير من الموظفين والعاملين".

وأشار إلى أنّ الجهاز أنشأ مركز مسابقات على أعلى مستوي بمجهودات مصرية خالصة، موضحاً أنّ كل هذه المشروعات ستحدث نقلة كبيرة في مصر؛ علاوة علي أن منظومة المواليد والوفيات في مصر فازت بالمركز الأول على مستوى القارة الأفريقية.

وطالب "الشيخ"، بزيادة الدعم المادي الخاص ببند العلاج الطبي للعاملين، وهو ما أوصت به لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتوفير دعم مادي بنحو مليون جنيه زيادة، وهو ما رد عليه "الشيخ" قائلاً: "مليون جنيه للعلاج، هذا الرقم لا يؤثر، لدينا عدد كبير من العاملين كبار السن".

فيما أوضح ممثل وزارة المالية، أنّ العلاج الطبي مخصص له 3.5 مليون جنيه، مؤكداً أنّه جرى زيادة البند بنسبة 30%، لافتاً إلى أنه خلال السنة المالية إذا احتاج الجهاز مبالغ إضافية سيتم تلبيتها، مشيرا إلى أنّه يمكن للجهاز أنّ يرفع اشتراكات العاملين في نظام العلاج.