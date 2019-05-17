أحيا الفنان محمد فؤاد حفله الرمضاني الثاني، داخل خيمة "الميرلاند"، بحضور عددا كبيرا من الأسر والشباب، وكان الحفل مكتمل العدد.

حضر "فؤش" بصحبة مدير أعماله مصطفى بدوي، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا لأغنية "فينك يا حبيبي"، تعالت صيحات وهتافات الإعجاب من الجمهور، بعدها وجه تحية للحضور وطالبهم بترك هواتفهم المحمولة والاستمتاع بالحفل وتأجيل التصوير معه بعد انتهاء الحفل.

وقدم "فؤش"، خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها "كمننا"، "ابن بلد" و"يا أصيل يا اصلي" و"ساعات بشتاق" و"بين إيديك" و"طمني عليك" و"خدنى الحنين" و"يا ناسي روحى" وقلبي اللي حبك" و"الحب الحقيقي" و"القلب الطيب" و "حيران"، بالإضافة إلي أغنيته الجديدة "سلام" وغيرها ممن تبادل غنائها مع الجمهور.

كان ضمن الحضور نيرمين ماهر وإيساف وميمي الشناوي، بالإضافة إلى شركاء "ليالي الميرلاند" ناصر سالم وأبو بكر الكفافي ومحمد عبدالمقصود، وغيرهم ممن استمتعوا بأجواء "ليالي الميرلاند".