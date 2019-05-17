بعد إصابة 3 أطفال.. "سموم الإسكندرية" يحذر من "تحدي الموت"

حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، الآباء والأمهات من إقبال الأطفال والمراهقين على ممارسة نوعًا من ألعاب التحدي، والتي تعرف بـ"تحدي الباراسيتامول" أو "تحدي الموت" تقليدًا لمشاهد يجرى تداولها على مواقع يوتيوب والتواصل الاجتماعي.

وكشفت الدكتور مها غانم، المشرف على مركز السموم، عن أن المركز استقبل نحو 3 أطفال مصابين بتسمم حاد نتيجة ممارسة "تحدي الموت"، تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما، منهم اثنين تناولا دواء "الديجوكسن"، والثالث دواء "الباراسيتامول".

وأوضحت غانم، في بيان صادر، اليوم، أن تحدي الموت ممارسة منتشرة عبر الإنترنت، تتمثل في إقامة مسابقة بين الأطفال يكون الفائز فيها من يتناول أكبر كم من دواء معين مثل "الباراسيتامول" أو"الديجوكسن"، نظرا لكثرة توافرهما في متناول الأيدي.

وأشارت إلى أن المركز استقبل حالات مشابهة لبنات مصابين جراء ممارسة نوعا آخر من التحدي يعرف بـ"تشريط الجسم"، والمتساوية مع ممارسة ألعاب انتحارية كـ"الحوت الأزرق"، أو تحدي "مومو".

ونصح مركز السموم الأمهات والآباء بمراقبة كل ما يشاهده الأطفال على الإنترنت، وخاصة بكل ما يتعلق بمواقع السوشيال ميديا، والاستفتسار الدائم عن أفعالهم الشاذة ومحاولة فهمهم، متابعة أن عالم الألعاب ليس مكان آمن للأطفال.