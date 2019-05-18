أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "دمنهور - شبراخيت" بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "نقل وأجرة" بطريق "دمنهور - شبراخيت" أمام عزبة الوكيل بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة 8 أشخاص هم كل من: "عطية زكى شحاتة، ومحمد شحاتة الشرنوبي، رمضان صلاح عطية، مجدي عبد الجواد محمد، ومحمود سعد علي، ورانيا مجدي عبد الجواد، وإسماعيل عبده الزيني، وإبراهيم محمد عوض".

وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.